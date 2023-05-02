Москва более чем наполовину выполнила годовой план по вводу недвижимости

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За первые четыре месяца 2023 года столичные градостроители ввели в эксплуатацию около 4,5 млн кв. м недвижимости, что составляет 53% от запланированных на этот год к постройке и вводу 8,5 млн кв. м. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Несмотря на внешние влияния, рынок недвижимости в столице демонстрирует позитивную динамику, — отметил заммэра. — С начала года в городе уже введено в эксплуатацию 4,5 млн кв. м недвижимости, включая 2,1 млн кв. м жилья».

Для сравнения: в 2022 году также планировалось ввести в эксплуатацию 8,5 млн «квадратов» недвижимости различного назначения. По факту же градостроители перевыполнили прошлогодний план почти в полтора раза, отчитавшись о введении 12,9 млн кв. м, из которых больше половины (6,6 млн кв. м) составила жилая недвижимость. В текущем году строительство идет сопоставимыми темпами.

Бочкарев обратил внимание и на то, что значительная часть сооружений, введенных в эксплуатацию с начала года, была возведена с привлечением частных вложений. Это демонстрирует высокую инвестиционную привлекательность столичного рынка недвижимости, что во многом объясняется федеральными и городскими программами поддержки, уверен чиновник.