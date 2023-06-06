Во Владивостоке пропали жена и сын представителя генконсульства КНДР

43-летняя Ким Кум Сун и 15-летний Пак Квон Чжу (Фото: shot_shot / Telegram)

Двое граждан Северной Кореи — 43-летняя женщина и 15-летний подросток — пропали во Владивостоке, сообщили «РИА Новости» в местной поисковой организации «ПримПоиск».

43-летняя Ким Кум Сун и 15-летний Пак Квон Чжу находились на территории генерального консульства КНДР.

Пропавшие — жена и сын представителя генерального консульства КНДР Цой Ен Нама, пишут телеграм-каналы Baza и SHOT. Заявление об их пропаже подал сам дипломат.

Утром 4 июня его жена и сын сели в такси у генконсульства КНДР, после чего перестали выходить на связь, уточняет Baza. Полицейские нашли водителя такси, который их подвозил. Он рассказал, что высадил обоих у здания на улице Русской. Запись с камер наблюдения подтвердила его рассказ.

В пресс-службе управления МВД по Приморскому краю отказались комментировать случившееся. РБК обратился за комментарием в посольство КНДР в России и «ПримПоиск».