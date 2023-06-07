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Работодатели рассказали, какие качества ищут у кандидатов без опыта

Больше половины компаний отметили, что уровень образования кандидата зависит от вакансии

Большинство работодателей (54%) считают, что требования к уровню образования зависят от должности, на которую претендует кандидат без опыта, следует из данных опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». В нем приняли участие 400 российских компаний.

По мнению 17% работодателей, кандидат без опыта обязан иметь среднее профессиональное образование, а 11% организаций нанимают сотрудников только с высшим образованием.

Для 10% работодателей не так важно, имеет ли кандидат без опыта высшее образование. 2% респондентов готовы взять на работу сотрудника без опыта, однако со средним образованием. 6% работодателей вообще не рассматривают кандидатов без опыта вне зависимости от уровня образования.

Еще один опрос был посвящен тому, нужны ли кандидату без опыта сертификат о дополнительном образовании или иная подготовка. 34% участника исследования заявили, что для них это не имеет значения. Еще 31% работодателей считают, что такие курсы нужны кандидатам без опыта. Только 24% респондентов считают, что участие в стажировках является плюсом для кандидатов без опыта. При этом только 14% планируют нанимать кандидатов с сертификатами, подтверждающими навыки. Также для 3% работодателей важно наличие у соискателей опыта в волонтерских проектах.

16% опрошенных компаний не готовы брать на работу соискателей без опыта вне зависимости от образования и наличия сертификатов.

Абсолютное большинство респондентов (91%) считает, что кандидат без опыта должен быстро обучаться. Для 62% работодателей важно, чтобы неопытный кандидат был коммуникабельным и открытым, а 43% важна инициативность. Для 34% компаний важна способность соискателей аналитически мыслить, 27% работодателей ищут у кандидатов без опыта организационные навыки.

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Креативность (20%), цифровые навыки (19%) и лидерские качества (12%) менее важны для российских компаний.

Опросы проводились в мае 2023 года во всех российских регионах. В них принимали участие представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.

В декабре 2022 года аналитики разработчика HRTech-решений TalentTech пришли к выводу, что в России произошла смена главной HR-стратегии, которой придерживаются работодатели. Теперь во главе угла стал не подбор новых сотрудников, а удержание уже имеющихся кадров.

Такой подход к работе с персоналом в 2023 году выбрали 71% опрошенных HR-специалистов российских компаний. Особенно остро эта проблема стоит в крупных компаниях, в то время как малый бизнес сосредоточился на повышении эффективности уже сложившихся команд.

В этом исследовании принимали участие 310 компаний-респондентов — их рекрутеры, менеджеры по персоналу, HRD, а также руководители компаний малого (24%), среднего (20%) и крупного бизнеса (56%).

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