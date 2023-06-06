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Общество ,  
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На 102 году жизни умерла художница и любовница Пикассо Франсуаза Жило

Художница и любовница Пикассо Франсуаза Жило умерла в возрасте 101 года
Франсуаза Жило, 1964 г.
Франсуаза Жило, 1964 г. (Фото: Keystone / Getty Images)

В манхэттанском госпитале на 102 году жизни умерла художница Фраснуаза Жило. Об этом пишет газета The New York Times. Помимо работы в качестве художника и графика Жило также известна своим романом с испанским художником Пабло Пикассо. О жизни с ним она написала мемуары «Моя жизнь с Пикассо». Пикассо препятствовал публикации мемуаров Жило, однако проиграл три судебных процесса.

 Жило родилась в 1921 году в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен. Ее первая выставка прошла в 1943 году в оккупированном Париже. Тогда же она познакомилась с Пикассо, который был старшее нее на 40 лет. В 1948 году они стали жить месте, у них родились двое детей: Клод и Палома, которая впоследствии стала дизайнером ювелирного дома Tiffany & Co.

Жило и Пикассо расстались в 1953 году. В 1956 году она вышла замуж за художника Люка Симона. В 1956 году у них родилась дочь Орелия. Супруги развелись в 1962 году по взаимному согласию.

В 1970 году Жило вышла замуж за вирусолога Джонаса Солка, открывшего вакцину против полиомиелита.

Жило также является обладательницей Ордена почетного легиона, она получила его в 1990 году. 

Теги
Пабло Пикассо художница Нью-Йорк смерть
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