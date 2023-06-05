Умерла звезда сериала «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня

Актрисе было 75 лет, она умерла 5 июня. Причину смерти в театре не уточнили

Лилита Озолиня (Фото: dailesteatris.lv)

Латвийская актриса Лилита Озолиня умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра «Дайлес», в котором она играла.

Актриса умерла 5 июня. Причину смерти в театре не уточнили.

Лилита Озолиня родилась 19 ноября 1947 году в Риге. Она поступила в Народную студию киноактеров при Рижской киностудии. В 1971 году она окончила актерский факультет Латвийской государственной консерватории им. Язепа Витоласа, получив специальность актрисы театра и кино.

В театре «Дайлес» Озолиня служила с 1966 года (тогда он назывался Художественным театром им. Яна Райниса). Известность ей принесла роль Арии в постановке «Индулис и Ария». В последних театральных сезонах она играла в двух постановках театра — «Полночное шоу с Иудой Искариотом» (Генриетта Искариот) и «Мать». В последней актриса исполнила главную роль.

С 1960-х годов актриса снималась в кино. Всего на ее счету более 40 работ. Она играла в фильмах «В клешнях черного рака» (1975, Мара), «Когда дождь и ветер стучат в окно» (1967, Велта), «Клав — сын Мартина» (1970, Ласма), «Соната над озером» (1976, Вия), «Майя и Пайя» (1990, мачеха), сериалах «Долгая дорога в дюнах» (1980, Марта) и «Семья Зитаров» (1990, Алвина) и других. В кино Озолиня играла до 2020 года.

Озолиня была лауреатом Государственной премии СССР — в 1983 году она получила ее за роль Марты в сериале «Долгая дорога в дюнах». В том же году ей присвоили звание Народной артистки Латвийской ССР.

Соболезнования в связи со смертью актрисы выразили глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс и Министерство культуры Латвии.