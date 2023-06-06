Путин поговорил с лейтенантом, который вывел сослуживцев из окружения

Путин поговорил с лейтенантом, который вывел солдат из окружения

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поговорил с участником военной операции на Украине, младшим лейтенантом Юрием Желановым, который, получив ранение, помог своим сослуживцам выйти из окружения. Об этом сам боец рассказал в сюжете, показанном на канале «Россия 24».

«Он интересовался, как, что произошло, интересовался за мое состояние, за медицинское обеспечение, медицинскую помощь, — рассказал Желанов. — Он меня похвалил, очень было приятно».

По словам Желанова, президент пообещал представить его «к высшей награде» и присвоить ему очередное воинское звание.

6 июня Минобороны России упомянуло Желанова в своем сообщении о наступлении ВСУ. По данным ведомства, 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта проявила «особый героизм»: это подразделение и 1-й батальон той же бригады, «оказавшись на направлении главного удара, стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты противника значительные потери». Раненый Желанов «отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника», рассказали в Минобороны.