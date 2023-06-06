Херсонские власти пообещали финансовую помощь пострадавшим от подтопления

Власти окажут финансовую поддержку пострадавшим от затопления населенных пунктов из-за разрушения плотины на Каховской ГЭС, пообещал в эфире канала «Россия 24» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Я подготовил указ, согласно которому всем тем, кто пострадал и у кого пострадали материальные ценности — жилище, посевы, бизнес — мы обязательно окажем финансовую поддержку», — сказал он.

ЧП на плотине произошло утром 6 июня. По словам Леонтьева, на станции из-за обстрелов разрушились задвижки и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Затопило Новую Каховку и Алешки. Как российские, так и украинские власти, под контролем которых находится часть Херсонской области на правом берегу Днепра (включая Херсон), объявили эвакуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве плотины. В Кремле отвергли обвинения и заявили, что произошедшее является «преднамеренной диверсией» украинской стороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал ее с «неудачным наступлением» ВСУ.