Фото: Андрей Любимов / РБК

Роскомнадзор проверит информацию об утечках данных клиентов сетей «Ашан», «Твой дом», а также «Ренессанс Страхования», срообщили РБК в ведомстве.

В РКН уточнили, что страховая компания уведомила его «в сроки, установленные законодательством», а «Ашан» и «Твой дом» по состоянию на 11:00 6 июня 2023 года не связались по поводу утечек.

2 июня «Ренессанс Страхование» сообщилаи, что хакеры попытались взломать раздел сайта компании, посвященный электронным полисам ОСАГО (е-ОСАГО). Там не подтвердили утечку «значительного объема» данных пользователей и утверждают, что атака могла затронуть не более 2% клиентской базы. В компании выразили уверенность, что хакеры не получили доступ к паролям, платежным и паспортным данным.

Об утечках данных клиентов сетей «Ашан» и «Твой дом» сообщил телеграм-канал «Утечки информации» 6 июня. В открытый доступ якобы попали телефоны и адреса электронной почты. У «Ашана» утекли адреса доставки или самовывоза клиентов, пишет телеграм-канал.

В «Ашане» сообщили «РИА Новости» о проведении внутреннего расследования «с целью установления вектора атаки и источника утечки». Ритейлер не уточнил, данные скольких покупателей оказались в открытом доступе. В сети «Твой дом» пока не прокомментировали утечку.