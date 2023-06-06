Суд освободил по УДО отбывшего половину срока экс-генерала Сугробова

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 16:11
Договор контрагента с УК ПИФа: какие риски предусмотреть в договоре Pro, 16:57
Шойгу назвал целью теракта на ГЭС не допустить наступления России Политика, 16:56
Что такое аккредитив, как работает и как открыть: разбор Инвестиции, 16:48
Украинку снова освистали за отказ пожать руку сопернице на «Ролан Гаррос» Спорт, 16:47
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 16:40
В Сербии нашли мертвыми семью из России Общество, 16:39
Зеленский опубликовал фото с Залужным с заседания по Каховской ГЭС Политика, 16:38
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Кошерная Coca-Cola: как бренды противостоят сезонному спаду продаж Pro, 16:30
15 июня Sendsay проведет онлайн-конференцию Пресс-релиз, 16:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:26
Шойгу сообщил о гибели 71 военного при отражении контрнаступления Украины Политика, 16:23
Как бизнес-партнерства создают экономику доверия Тренды, 16:21
Шойгу заявил о нескольких попытках наступления украинских военных Политика, 16:16
Кадры эвакуации жителей из Херсона из-за подтопления. Видео Политика, 16:15
Политика ,  
0 

Суд освободил по УДО отбывшего половину срока экс-генерала Сугробова

Суд освободил экс-главу антикоррупционного отдела МВД Сугробова по УДО
Денис Сугробов
Денис Сугробов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Экс-начальник антикоррупционного управления МВД России Денис Сугробов выйдет из колонии по УДО. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Скопинского районного суда Рязанской области.

«Ходатайство [Сугробова] удовлетворено частично, в освобождении от дополнительного наказания отказали», — уточнили в инстанции. Помимо заключения приговор Сугробову включал лишение звания и запрет занимать посты в правоохранительных органах.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении поступило в суд 10 мая. На момент подачи ходатайства Сугробов отбыл половину назначенного наказания в виде 12 лет строгого режима в исправительной колонии № 3 в Рязанской области.

Сугробова арестовали в мае 2014 года, под стражу также отправили более десяти его подчиненных. Их обвинили в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и многочисленных эпизодах превышения полномочий (ст. 286 УК).

По версии обвинения, офицеры Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД офицеры систематически превышали полномочия, поставили на поток фальсификацию оперативных материалов на высокопоставленных чиновников и предпринимателей, массово провоцировали их на преступления. Сотрудники хотели не наживы, а карьерного роста и наград, уточняло обвинение. В уголовном деле было около 30 потерпевших.

Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима и лишил его звания генерала в апреле 2017 года. Его подчиненные получили от четырех до 20 лет колонии строгого режима. В декабре того же года Верховный суд сократил срок Сугробову до 12 лет. Его сослуживцам тоже смягчили наказание — до 9,5–10 лет.

Читайте на РБК Pro
Недвижимость в Абу-Даби как альтернатива Дубаю: что нужно знать инвестору
$1 млрд в день: почему солнечная энергетика обгоняет нефтяную
Договор контрагента с УК ПИФа: какие риски предусмотреть в договоре
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний
Теги
дело Сугробова Денис Сугробов УДО арест МВД коррупция новости
Материалы по теме
Экс-подчиненного генерала Сугробова отправили в колонию за мошенничество
Общество
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «дочки» «Росатома»
Бизнес
Суд в Москве арестовал двух белгородских предпринимателей
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter