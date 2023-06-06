Суд освободил по УДО отбывшего половину срока экс-генерала Сугробова

Денис Сугробов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Экс-начальник антикоррупционного управления МВД России Денис Сугробов выйдет из колонии по УДО. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Скопинского районного суда Рязанской области.

«Ходатайство [Сугробова] удовлетворено частично, в освобождении от дополнительного наказания отказали», — уточнили в инстанции. Помимо заключения приговор Сугробову включал лишение звания и запрет занимать посты в правоохранительных органах.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении поступило в суд 10 мая. На момент подачи ходатайства Сугробов отбыл половину назначенного наказания в виде 12 лет строгого режима в исправительной колонии № 3 в Рязанской области.

Сугробова арестовали в мае 2014 года, под стражу также отправили более десяти его подчиненных. Их обвинили в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и многочисленных эпизодах превышения полномочий (ст. 286 УК).

По версии обвинения, офицеры Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД офицеры систематически превышали полномочия, поставили на поток фальсификацию оперативных материалов на высокопоставленных чиновников и предпринимателей, массово провоцировали их на преступления. Сотрудники хотели не наживы, а карьерного роста и наград, уточняло обвинение. В уголовном деле было около 30 потерпевших.

Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима и лишил его звания генерала в апреле 2017 года. Его подчиненные получили от четырех до 20 лет колонии строгого режима. В декабре того же года Верховный суд сократил срок Сугробову до 12 лет. Его сослуживцам тоже смягчили наказание — до 9,5–10 лет.