Экс-генерал Сугробов попросил об УДО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 мая
EUR ЦБ: 84,15 (-0,76) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 11 мая
USD ЦБ: 76,69 (-0,13) Инвестиции, 16:38
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 19:10
В парламенте Грузии пообещали не вводить санкции против России Политика, 19:05
В Финляндии решили продать бывший «военный» остров у границы с Россией Политика, 18:50
Tether сообщила о чистой прибыли в $1,5 млрд за I квартал 2023 года Крипто, 18:36
Погибшего соратника Прилепина представили к ордену Мужества Политика, 18:35
Венгрия отказалась от ЧЕ по фигурному катанию из-за конфликта на Украине Спорт, 18:20
ФСБ заявила о предотвращении теракта на самарском фестивале с Сигалом Политика, 18:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Фигуранта дела «Маяковских чтений» приговорили к четырем годам колонии Политика, 18:15
Экс-генерал Сугробов попросил об УДО Политика, 18:07
В Конгрессе обвинили Байдена в получении миллионов из-за рубежа Политика, 18:06
Курс биткоина преодолел $28 тыс. после выхода данных по инфляции в США Крипто, 18:00
Российская теннисистка проиграла 100-й ракетке мира на турнире в Риме Спорт, 17:58
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 17:49
Польша изъяла $1,2 млн у посольства и торгового представительства России Политика, 17:48
Политика ,  
0 

Экс-генерал Сугробов попросил об УДО

Бывший глава антикоррупционного управления МВД Сугробов попросил суд об УДО
Бывший начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД отбыл половину назначенного наказания в виде 12 лет колонии строгого режима. До апелляции срок составлял 22 года
Денис Сугробов
Денис Сугробов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший руководитель антикоррупционного управления МВД Денис Сугробов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, следует из базы Скопинского районного суда Рязанской области.

Бывший полицейский отбывает 12-летний срок в исправительной колонии №3 в Рязанской области. Половину срока он уже отсидел.

Ходатайство об УДО поступило от Сугробова 10 мая. Суд решит вопрос о принятии ходатайства и назначении его к рассмотрению позже.

Дело Сугробова стало одним из самых резонансных в 2014 году. Сугробов возглавлял главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). По версии обвинения, в главке несколько лет действовало преступное сообщество. Входившие в него офицеры систематически превышали полномочия, поставили на поток фальсификацию оперативных материалов на высокопоставленных чиновников и предпринимателей, массово провоцировали их на преступления. Как считает гособвинение, офицеры не преследовали наживу, а добивались карьерного роста и наград. В уголовном деле были около 30 потерпевших.

Сугробова арестовали в мае 2014 года, под стражу также отправились более 10 его подчиненных. Их обвинили в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и многочисленных эпизодах превышения полномочий (ст. 286 УК).

В апреле 2017 года Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима и лишил его звания генерала. Его подчиненные получили от четырех до 20 лет колонии строгого режима. В декабре того же года Верховный суд сократил срок Сугробову до 12 лет. Его сослуживцам также смягчили наказание — до 9,5–10 лет.

Читайте на РБК Pro
Как теперь платят россияне: тренды и будущее финтеха в стране
Стресс резко ускоряет старение. Как это исправить
Почему компании в России любят навязчивый сервис и что с этим делать
Apple надеется на iPhone и Индию: что компания cообщила в отчете
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Денис Сугробов УДО МВД организация преступной группы превышение полномочий
Материалы по теме
Бывшие подчиненные генерала Сугробова отказались признать вину
Общество
Осужденный по делу генерала Сугробова получил УДО
Общество
Экс-подчиненный генерала Сугробова получил срок за арест владельца ЧТПЗ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter