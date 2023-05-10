Экс-генерал Сугробов попросил об УДО
Бывший руководитель антикоррупционного управления МВД Денис Сугробов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, следует из базы Скопинского районного суда Рязанской области.
Бывший полицейский отбывает 12-летний срок в исправительной колонии №3 в Рязанской области. Половину срока он уже отсидел.
Ходатайство об УДО поступило от Сугробова 10 мая. Суд решит вопрос о принятии ходатайства и назначении его к рассмотрению позже.
Дело Сугробова стало одним из самых резонансных в 2014 году. Сугробов возглавлял главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). По версии обвинения, в главке несколько лет действовало преступное сообщество. Входившие в него офицеры систематически превышали полномочия, поставили на поток фальсификацию оперативных материалов на высокопоставленных чиновников и предпринимателей, массово провоцировали их на преступления. Как считает гособвинение, офицеры не преследовали наживу, а добивались карьерного роста и наград. В уголовном деле были около 30 потерпевших.
Сугробова арестовали в мае 2014 года, под стражу также отправились более 10 его подчиненных. Их обвинили в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и многочисленных эпизодах превышения полномочий (ст. 286 УК).
В апреле 2017 года Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима и лишил его звания генерала. Его подчиненные получили от четырех до 20 лет колонии строгого режима. В декабре того же года Верховный суд сократил срок Сугробову до 12 лет. Его сослуживцам также смягчили наказание — до 9,5–10 лет.