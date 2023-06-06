Мэр Леонтьев: уровень воды поднялся на 2,5 м после частичного разрушения Каховской ГЭС

Уровень воды поднялся на 2,5 м после частичного разрушения Каховской ГЭС

После частичного разрушения Каховской ГЭС уровень воды ниже по течению Днепра поднялся на 2,5 м, сообщил «РИА Новости» мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Он рассказал ТАСС, что в результате обстрелов были разрушены задвижки ГЭС, и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Он уточнил, что разрушена верхняя часть ГЭС, сама дамба уцелела.

Оперативное командование группировки украинских войск «Юг» обвинило в подрыве Каховской ГЭС российских военных. Тогда Леонтьев назвал бредом данные о подрыве ГЭС, заявив, что в Новой Каховке «везде все тихо и спокойно». По его словам, «около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили «задвижки».

Каховская ГЭС расположена на территории вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Днепропетровской области Украины. На берегу Каховского водохранилиза находится Запорожская АЭС. Член администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с ТАСС заверил, что никакой критической опасности для станции из-за частичного разрушения ГЭС нет.