Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Видео

Video

Член администрации Запорожья Владимир Рогов опубликовал видео разрушения Каховской ГЭС.

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за повреждений, идет затопление территорий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах. «Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», — сказал он.

Уровень воды после разрушения плотины Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра ниже по течению, все службы находятся на месте, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.