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Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Видео

Появилось видео с разрушенной плотиной Каховской ГЭС

Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Видео
Video

Член администрации Запорожья Владимир Рогов опубликовал видео разрушения Каховской ГЭС.

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за повреждений, идет затопление территорий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах. «Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», — сказал он.

Уровень воды после разрушения плотины Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра ниже по течению, все службы находятся на месте, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Теги
Каховская ГЭС плотина
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