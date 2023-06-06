AP уточнило причину смерти экс-агента ФБР Ханссена

Смерть бывшего агента ФБР Роберта Ханссена, приговоренного к пожизненному заключению за шпионаж в пользу России, не была насильственной, сообщило агентство AP со ссылкой на источник.

79-летнего Ханссена нашли без признаков жизни в тюремной камере утром 5 июня, сообщали в Федеральном бюро тюрем США. Ему вызвали медицинскую помощь, но спасти его не удалось. «Считается, что он умер от естественных причин», — сказал источник AP.

Ханссен отбывал пожизненный срок без возможности условно-досрочного освобождения с 2002 года по обвинению в шпионаже. По данным ФБР, Ханссен, который имел доступ к секретной информации о контрразведывательных операциях бюро, с 1985 года занимался шпионской деятельностью в пользу СССР.

В Вашингтоне считают, что он выдал имена ряда советских и российских граждан, тайно работавших на США (двое агентов из Комитета госбезопасности СССР после этого были расстреляны в Советском Союзе), передал информацию о местонахождении электронных средств слежения и объектах разведки США, материалы о технологиях и методах работы ФБР и прочие «секретные документы исключительной важности». За работу на советскую, а потом и российскую разведку он получил около $1,4 млн наличными и драгоценностями.треляны

Ханссен признал вину и заключил со стороной обвинения соглашение, согласно которому он обязался сообщить американским спецслужбам максимум сведений о российской разведке. В обмен на это прокуроры согласились снять требование для него смертной казни.