МЧС: в центре Москвы в Оружейном переулке загорелось административное здание

В Москве в Оружейном переулке загорелся ресторан

Фото: АГН «Москва»

Загорелось административное здание в Оружейном переулке в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Информация о возгорании в трехэтажном здании по адресу Оружейный переулок, д. 13, стр. 1 поступила в экстренные службы в 14:04 5 июня. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. «В 15:05 пожар полностью ликвидирован на площади 15 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.

По данным 2gis и «Яндекс.Карты», по этому адресу расположено трехэтажное административное здание, в котором расположены китайский ресторан «Тан» и спа-салон Asia Beauty Spa.

Телеграм-канала Shot сообщил, пожар произошел в ресторане китайской кухни «Тан» на втором этаже в здании в Оружейном переулке.

В Дептрансе Москвы предупредили, что в связи с инцидентом движение ограничено до одной полосы из трех, и рекомендовали выбирать маршруты объезда.