В больнице в Коммунарке ложно сработала пожарная система
В больнице в Коммунарке произошло ложное срабатывание системы АПС (автоматическая пожарная сигнализация) в не введенном в эксплуатацию корпусе лечебного учреждения, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в управлении.
Ранее телеграм-каналы Shot и Mash сообщали о пожаре в больнице. По информации Shot, возгорание произошло на втором этаже в детском отделении больницы, пациентов и сотрудников эвакуировали. Mash сообщал о задымлении в детском отделении, а после — о локализации возгорания.
В марте 2020 года объекты первой очереди нового медцентра «Коммунарка» были перепрофилированы под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Всего было развернуто более 2 тыс. коек для пациентов с COVID-19, в том числе более 1300 коек в дополнительном резервном госпитале. Общее количество реанимационных коек для пациентов с COVID-19 составляло 456 штук. За два года, по данным столичных властей, медцентр «Коммунарка» принял более 78 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.