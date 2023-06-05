В больнице в Коммунарке ложно сработала пожарная система

Фото: Андрей Любимов / РБК

В больнице в Коммунарке произошло ложное срабатывание системы АПС (автоматическая пожарная сигнализация) в не введенном в эксплуатацию корпусе лечебного учреждения, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в управлении.

Ранее телеграм-каналы Shot и Mash сообщали о пожаре в больнице. По информации Shot, возгорание произошло на втором этаже в детском отделении больницы, пациентов и сотрудников эвакуировали. Mash сообщал о задымлении в детском отделении, а после — о локализации возгорания.