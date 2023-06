На упавшем в США самолете разбилась семья спонсора Трампа

Истребители F-16 (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Упавший в США бизнес-джет Cessna Citation, на перехват которого поднимались истребители F-16, принадлежал компании из Флориды Encore Motors of Melbourne, сообщил The New York Times ее глава Джон Румпель. По его словам, на борту находились его дочь и двухлетняя внучка, а также няня и пилот.

The Daily Beast со ссылкой на отчеты Федеральной избирательной комиссии США пишет, что Румпель и его жена Барбара последние несколько лет жертвовали деньги кандидатам-республиканцам, в том числе «сотни тысяч долларов» поступили в фонд бывшего президента США Дональда Трампа. По информации издания, Барбара Румпель также входит в женский руководящий совет Национальной стрелковой ассоциации и «имеет прямые связи с офисом» экс-главы государства.

«Самолет снижался со скоростью 20 тыс. футов в минуту (6 тыс. м. — РБК), никто не смог бы выжить от крушения на такой скорости», — сказал Румпель. Он не исключил, что могла произойти разгерметизация салона.

Самолет Cessna Citation потерпел крушение 4 июня, выживших не нашли. По данным Федерального авиационного управления (FAA), бизнес-джет вылетел из Элизабеттауна в штате Теннесси и направился в аэропорт Макартур на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк). Однако в ходе полета лайнер неожиданно развернулся над Лонг-Айлендом и вошел в беспилотную зону над Вашингтоном (округ Колумбия).

Пилот не отвечал на вызовы авиадиспетчера, в связи с чем на его перехват подняли два истребителя F-16. Как пишет NYT, в округе Колумбия, Мэриленде и Вирджинии был слышен «громкий звук». Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что это был звуковой удар, связанный с тем, что истребители набрали сверхзвуковую скорость. Власти США подчеркивают, что F-16 не были причиной катастрофы.