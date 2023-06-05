Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
В Кремле отказались комментировать информацию о наступлении ВСУ Политика, 13:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:27
Ульяновский губернатор сообщил о десятках отравившихся сидром в области Общество, 13:21
Правительство обязало иностранцев согласовывать вылов шримсов-медвежат Экономика, 13:18
На упавшем в США самолете разбилась семья спонсора Трампа Общество, 13:11
В больнице в Коммунарке ложно сработала пожарная система Общество, 13:11
Курс токена LUNC вырос на 22% после разрешения выхода До Квона под залог Крипто, 13:10
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Как приручить ИИ: сферы применения в высокотехнологичных отраслях Pro, 13:02
Песков перенаправил вопрос о наступлении украинских войск к Минобороны Политика, 13:00
Картаполов сообщил о 40 попытках взломать его аккаунт в Telegram Политика, 12:59
Минобрнауки разрешило белгородским выпускникам поступать в вузы без ЕГЭ Общество, 12:56
В сборной подтвердили разрешение дочери Тутберидзе выступать за Грузию Спорт, 12:55
Квартиры рядом с парками РБК и ПИК, 12:55
Федерация объяснила отсутствие Трусовой и Щербаковой в списках сборной Спорт, 12:48
Общество ,  
0 

На упавшем в США самолете разбилась семья спонсора Трампа

Семья спонсора Трампа разбилась на самолете после перехвата истребителями ВВС США
Истребители&nbsp;F-16
Истребители F-16 (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Упавший в США бизнес-джет Cessna Citation, на перехват которого поднимались истребители F-16, принадлежал компании из Флориды Encore Motors of Melbourne, сообщил The New York Times ее глава Джон Румпель. По его словам, на борту находились его дочь и двухлетняя внучка, а также няня и пилот.

The Daily Beast со ссылкой на отчеты Федеральной избирательной комиссии США пишет, что Румпель и его жена Барбара последние несколько лет жертвовали деньги кандидатам-республиканцам, в том числе «сотни тысяч долларов» поступили в фонд бывшего президента США Дональда Трампа. По информации издания, Барбара Румпель также входит в женский руководящий совет Национальной стрелковой ассоциации и «имеет прямые связи с офисом» экс-главы государства.

«Самолет снижался со скоростью 20 тыс. футов в минуту (6 тыс. м. — РБК), никто не смог бы выжить от крушения на такой скорости», — сказал Румпель. Он не исключил, что могла произойти разгерметизация салона.

Самолет Cessna Citation потерпел крушение 4 июня, выживших не нашли. По данным Федерального авиационного управления (FAA), бизнес-джет вылетел из Элизабеттауна в штате Теннесси и направился в аэропорт Макартур на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк). Однако в ходе полета лайнер неожиданно развернулся над Лонг-Айлендом и вошел в беспилотную зону над Вашингтоном (округ Колумбия).

Пилот не отвечал на вызовы авиадиспетчера, в связи с чем на его перехват подняли два истребителя F-16. Как пишет NYT, в округе Колумбия, Мэриленде и Вирджинии был слышен «громкий звук». Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что это был звуковой удар, связанный с тем, что истребители набрали сверхзвуковую скорость. Власти США подчеркивают, что F-16 не были причиной катастрофы.

Теги
Персоны
авиакатастрофа бизнес-джет США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Швейцарии три человека погибли при крушении самолета
Общество
В летевший из Владивостока в Москву самолет ударила молния
Общество
В Сицилии приостановили полеты самолетов после извержения Этны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter