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Власти Москвы согласовали возведение семи спортобъектов с начала года

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

За первые пять месяцев года столичные власти согласовали планы строительства семи спортивных объектов по всей территории города, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, общая площадь всех объектов составит около 40 тыс. кв. м, причем более половины (почти 22 тыс. кв. м) придется на одно сооружение — спортивный объект в поселении Вороновское ТиНАО. В целом, в Новой Москве будут построены три из семи запланированных объектов, по одному будет возведено в Западном, Юго-Западном, Южном и Восточном административных округах столицы.

По большей части новые объекты будут представлять собой физкультурно-оздоровительные комплексы, за исключением стрелково-охотничьего клуба в поселении Кленовское и культурно-досугового центра в Южном Бутово.

Ранее в столичной мэрии отмечали, что в 2022 году в городе было возведено 19 спортивных сооружений, причем план был выполнен с небольшим опережением срока. Задача на 2023 год — открытие 22 спортивных объектов.

Теги
спортивные объекты Москомархитектура Строительство Москва
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