Власти Москвы заявили о выполнении плана по строительству спортобъектов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

План по строительству спортивных объектов в Москве на 2022 год выполнен за 11 с половиной месяцев. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что к середине декабря возведено и введено в эксплуатацию 19 спортивных сооружений. Больше половины из них, уточнил вице-мэр, возведено за счет городского бюджета, а девять — силами инвесторов.

Вице-мэр отметил, что построены как объекты локального, районного значения, так и знаковые. Среди общегородских и федеральных проектов он выделил Международный центр самбо и центр бокса, который был открыт на День города в сентябре в присутствии президента России. Во втором квартале завершилась реконструкция стадиона «Москвич» на юго-востоке города на месте прежнего спортивного комплекса АЗЛК.

Андрей Бочкарев среди других значимых объектов отметил также ВМХ-велодром, который появился в Дмитровском районе, футбольное поле с подогревом в Ясенево и универсальный ФОК на территории стадиона «Торпедо» им. Стрельцова. Сам стадион сейчас находится в стадии строительства, разрешение на него было выдано в августе, а по завершении он должен стать футбольной ареной для соревнований любого уровня, включая международные. Объекты локального значения появились в районах Южное Чертаново, Орехово-Борисово Южное и в поселке Мосрентген. В СВАО завершили строительство легкоатлетического манежа для спортивной школы олимпийского резерва «Север», а на востоке столицы — спорткомплекса с бассейном и залом для художественной гимнастики, где могут заниматься учащиеся Московского среднего спецучилища олимпийского резерва № 1. Кроме того, в высокой стадии готовности — спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной в составе ТПУ «Некрасовка» и ФОК с футбольным полем для спортивной школы «Зеленоград».

Вице-мэр сообщил, что в предстоящем году в столице запланировано еще 22 спортивных объекта. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин говорил, что Москва строит общедоступные спортивные комплексы во всех районах, обновляет площадки в парках и дворах. За 12 лет в городе появилось около 170 стадионов, ледовых дворцов, физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных полей и других крупных сооружений.