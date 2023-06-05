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Минэкономразвития предложит создать единый реестр социальных НКО

«Известия»: Минэкономразвития предложило создать реестр социально ориентированных НКО
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В России к 2025 году планируют создать единый реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые оказывают помощь уязвимым слоям населения — людям с инвалидностью, многодетным семьям, беженцам, мигрантам и другим, пишут «Известия» со ссылкой на проект закона, разработанного Минэкономразвития. В реестр войдут организации, которые когда-либо получали поддержку от федеральных или региональных органов власти.

Реестр призван объединить информацию из 1,5 тыс. разных баз данных. Также в нем планируют публиковать информацию о нарушениях, которые организация когда-либо допускала при исполнении при работе с субсидиями и государственными грантами.

Сейчас данные о поддержке социально ориентированных НКО нигде не собирают — чтобы ее получить, нужно изучить множество отдельных реестров. Так, например, десять таких реестров ведут федеральные органы исполнительной власти, 254 — региональные, 1019 — структуры местного самоуправления, поясняет издание.

Эксперты, которых опросила газета, полагают, что у нового реестра может проявиться «антикоррупционный эффект».

Так, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова отмечает, что есть случаи, когда ведомства на внеконкурсной основе распределяют субсидии. Она напоминает, что в конечном счете средства, которые распределяет государство, поступают из налогов, которые платят граждане, а потому обществу стоит знать, на что идут эти средства. Закон также повысит ответственность НКО, так как информация о полученных ими от государства средствах станет публичной.

В то же время эксперты отмечают, что может возникнуть путаница со статусом социально ориентированной НКО: как правило, организация сейчас сама заявляет, относится она к таковым или нет, указывает председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. Этот пробел надо ликвидировать, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.

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