Прокуратура: около 22 тыс. жителей центра Владивостока остались без света из-за аварии

В центре Владивостока около 22 тыс. человек остались без света

Фото: Владимир Саяпин / ТАСС

Около 22 тыс. жителей центра Владивостока остались без электричества из-за аварийного отключения подстанции, об этом сообщает прокуратура Приморского края в своем телеграм-канале.

«Произошло аварийное отключение подстанции «Залив» АО ДРСК, в результате которого прекращено электроснабжение объектов социальной инфраструктуры и более 160 многоквартирных домов, в которых проживают около 22 тыс. граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Владивостока начала проверку, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

По данным портала VL.ru, из-за аварии без света остались 109 домов на улицах адмирала Фокина, Алеутской, Пограничной и Комарова, а также на Океанском проспекте. На центральных улицах города не работают светофоры. Из-за этого на перекрестках стали возникать заторы, а магазины временно приостановили работу.

30 мая прокуратура также сообщала об отключении света в около 100 многоквартирных домах, где проживают около 21 тыс. человек, из-за аварийного отключения подстанции «Вторая речка». Ведомство начало проверку.