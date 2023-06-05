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В Госдуму внесут проект о сертификатах для новорожденных

Депутат Нилов: в Госдуму внесут законопроект о сертификатах для новорожденных

ЛДПР разработала законопроект о введении сертификатов для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов, сообщил в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

«Разработали и вносим на рассмотрение Государственной Думы законопроект о специальном сертификате для новорождкнных. <...> ЛДПР предлагает наделить семьи правом на получение сертификата, обеспечивающего новорожденного суммой на приобретение предметов первой необходимости. Коляска, кроватка, пеленальный столик, первые развивающие игрушки и прочее — на выбор родителей», — написал депутат.

В документе, который опубликовал Нилов, сказано, что номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться правительством ежегодно исходя из средних цен на товары для новорожденного российского производства. Сведения о назначении и предоставлении сертификата будут размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

В июне 2022 года президент Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается крайне сложная демографическая ситуация. По его словам, в России в апреле 2022 года родилось менее 100 тыс. детей, что почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года.

Он подчеркнул, что правительству нужно разработать дополнительные меры «кардинального характера». При этом глава государства отметил, что речь идет не только о прямой финансовой поддержке семей, но и о настройке систем здравоохранения и образования под их запросы.

В России действует ряд мер поддержки семей с детьми:

  • материнский капитал (в 2023 году на первого ребенка он составляет 589,5 тыс. руб., на второго — 779 тыс. руб.);
  • единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20,4 тыс. руб.;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 7,6 тыс. руб.;
  • пособия на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет;
  • выплата в размере 450 тыс. руб. на ипотеку многодетным семьям.
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Теги
ЛДПР демография сертификат Госдума новорожденные
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