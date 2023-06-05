В Армавире ввели режим ЧС из-за сильных ливней

Режим ЧС введен в Армавире Краснодарского края из-за прошедших обильных осадков, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

По данным властей, в воскресенье в Армавире в течение часа выпала двухнедельная норма осадков. В результате в городе было подтоплено порядка 15 частных домов, отключено 14 электроподстанций, частично затоплены автовокзал и детский сад № 10. Воспитанники переведены в ближайшие учреждения дошкольного образования.

«В Армавире введен режим ЧС <...> Аварийные службы в Армавире переведены в усиленный режим работы. Они продолжают откачку подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий и частных домовладений», — говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, в течение трех суток в Краснодарском крае ожидаются дождь, мокрый снег, сильные осадки, а также усиление ветра до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение в регионе продлено до 5 июня.

Как сообщал накануне РБК Краснодар, всего на Кубани из-за ливня пострадали пять районов — Лабинский, Курганинский, Новокубанский, Апшеронский, Мостовский. Подтоплено 415 домой и 1966 придомовых территорий.