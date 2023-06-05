Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
В Армавире ввели режим ЧС из-за сильных ливней Общество, 02:29
Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ при попытке наступления Политика, 02:19
Гладков сообщил о пожаре на энергообъекте в Белгородском районе Политика, 02:05
Депутат Глишич призвал сербского министра экономики «закрыть грязный рот» Политика, 01:49
Генерал Герасимов был на «передовом пункте» во время наступления ВСУ Политика, 01:30
Минобороны заявило о масштабном наступлении ВСУ в ДНР Политика, 01:20
Шведский футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры Спорт, 01:07
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Компании рассказали, какие средства борьбы с дронами покупают в Москве Общество, 01:00
В Горловке после обстрела оказался полностью разрушен жилой дом Политика, 00:44
Рогов заявил о тревожной ситуации в Запорожской области Политика, 00:23
Эксперты оценили сроки повышения ключевой ставки Финансы, 00:00
Где у россиян больше всего различаются доходы. Инфографика Экономика, 04 июн, 23:50
В США упал самолет, на перехват которого поднимали истребители Политика, 04 июн, 23:21
Курский губернатор сообщил о сбитом над Суджей беспилотнике «Азова» Политика, 04 июн, 23:13
Общество ,  
0 

В Армавире ввели режим ЧС из-за сильных ливней

В Армавире ввели режим ЧС из-за сильных ливней

Режим ЧС введен в Армавире Краснодарского края из-за прошедших обильных осадков, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

По данным властей, в воскресенье в Армавире в течение часа выпала двухнедельная норма осадков. В результате в городе было подтоплено порядка 15 частных домов, отключено 14 электроподстанций, частично затоплены автовокзал и детский сад № 10. Воспитанники переведены в ближайшие учреждения дошкольного образования.

«В Армавире введен режим ЧС <...> Аварийные службы в Армавире переведены в усиленный режим работы. Они продолжают откачку подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий и частных домовладений», — говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, в течение трех суток в Краснодарском крае ожидаются дождь, мокрый снег, сильные осадки, а также усиление ветра до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение в регионе продлено до 5 июня.

Как сообщал накануне РБК Краснодар, всего на Кубани из-за ливня пострадали пять районов — Лабинский, Курганинский, Новокубанский, Апшеронский, Мостовский. Подтоплено 415 домой и 1966 придомовых территорий.

Теги
Армавир режим ЧС ливни Краснодарский край
Материалы по теме
МЧС предупредило о ледяном дожде в Москве
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество
В Приамурье отменили режим ЧС из-за пожаров в лесах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter