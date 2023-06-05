Депутат Глишич призвал сербского министра экономики «закрыть грязный рот»
Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич сказал «закрыть свой грязный рот» министру экономики Сербии Раде Басте, который ранее призывал ввести санкции против России, а теперь потребовал от президента Александра Вучича начать аресты активистов. Об этом сообщает сербское издание «Новости».
Ранее МВД Сербии сообщило, что мужчина 29 лет, напавший на гражданина США в ходе протеста оппозиции в столице Сербии в субботу, приговорен к 15 суткам ареста, а американец — к месяцу заключения, так как не зарегистрировал пребывание в стране.
Баста после этого потребовал от Вучича «задержать негодяев, которые нападают на народ и журналистов».
«Натовская гнида, закрой лишний раз свой грязный красный рот. Их арестовали, а так как ты тоже непорядочный, то также должен быть арестован», — посоветовал Глишич Басте во время беседы с журналистами.
Протесты под лозунгом «Сербия против насилия» проходят в стране несколько недель. Причиной для них стали инциденты с массовой стрельбой в сербских школах, жертвами которых стали 17 человек. Акции организуют Демократическая партия, Народная партия, партия «Вместе», Партия свободы и правды и Движение свободных граждан. Демонстранты среди прочего призывают Вучича уйти в отставку, уволить главу МВД Братислава Гашича и министра просвещения Бранко Ружича, ослабить контроль над СМИ и запретить передачи, которые подстрекают насилие и агрессию. В субботу 3 июня в Белграде прошло пятое по счету массовое шествие и митинг противников политики действующих властей.
Отвечая на вопрос журналистов о том, как Вучич относится к требованиям оппозиции, президент отмечал, что два из них уже выполнены: отставка Ружича и снятие с эфира одного из реалити-шоу. В то же время Вучич подчеркивал, что не допустит отставки Гашича или формирования в Сербии переходного правительства, к чему также призывают протестующие: «Правительство будет сформировано по результатам выборов. Переходного правительства не будет, пока я президент».