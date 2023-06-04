Володин призвал расследовать преступления против Красной армии в Польше

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Следственный комитет и Генеральная прокуратура должны расследовать преступления, которые совершали польские власти в отношении служащих Красной армии 1919–2021 годов. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

В 1919–1921 годах, по словам спикера, «более тридцати тысяч наших солдат и офицеров были расстреляны и замучены» в Польше. Люди гибли от голода, холода и болезней, заявил он.

«Сегодня Польша отказывается расследовать эти преступления. Отрицает существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии», — сказал Володин, призвав Следственный комитет и Генеральную прокуратуру расследовать эти события. «Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии», — заключил председатель Госдумы.

Красная армия была создана 23 февраля 1918 года как Рабоче-крестьянская Красная армия. В этот день началась массовая запись добровольцев в красноармейские формирования для остановки наступления немецких войск под Псковом и Нарвой (шла Первая мировая война). В феврале 1946 года Красную армию переименовали в Советскую армию. В 1918–1922 годах воссозданную после распада Российской империи Польшу возглавлял военачальник, государственный и политический деятель Юзеф Пилсудский. Он принял военную власть из рук регентского совета Королевства Польского.

В 1919–1921 годах шла советско-польская война. Правительство Польши считает ее причиной угрозу независимости страны со стороны Советской России, а также «попытку осуществить идею перманентной революции и экспортировать коммунистическую революцию во всю Европу». Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин же утверждал, что Польша «стремилась воссоздать империю «от моря до моря».

В лагеря, которые действовали в Стшалкове, Домбе, Пикулицах, Вадовицах и других местах, попадали в том числе советские военнопленные. По оценкам польской стороны, за три года в польском плену погибло 16–18 тыс. военнопленных, пишет Bitwawarszawska. Причиной стали инфекции, в том числе сыпной тиф, дизентерия, холера, грипп, а также тяжелые условия. Смертность среди российских военнопленных тогда составляла 17–20%, утверждает портал.