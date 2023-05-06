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Синоптик сообщил об «арктическом вторжении» в Москву

Центр погоды «Фобос»: Москву ожидает «арктическое вторжение»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москву ожидает «арктическое вторжение» 6 мая, которое достигнет своего максимума. Об этом сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Местами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя, в отдельных районах — с мокрым снегом. Надеется на формирование снежного покрова не стоит. Максимальная температура в Москве будет +6, +8 градусов, в Подмосковье ожидается от +4 до +9 градусов тепла», — сказал Леус.

Он добавил, что в городе будет северо-западный ветер 5-10 м/c. Кроме того, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Леус добавил, что ночью столичный регион ждут заморозки. «В Москве ожидается до -1 до -3 градусов. На территории области от 0 до 5 градусов мороза», — сказал специалист «Фобоса».

6 мая Гидрометцентр объявил оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности в Москве.

Ночью в городе ожидается от минус 2 до 0 градусов, в области — от минус пяти до нуля градусов. Днем местами могут пройти дождь и мокрый снег, температура в Москве будет плюс 5-7 градусов, по области плюс 4-9, северо-западный 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Потепление в столичном регионе, согласно предварительным прогнозам Гидрометцентра, начнется во второй половине следующей недели.

 

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