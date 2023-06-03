Путин выразил соболезнования из-за столкновения поездов в Индии

Путин выразил соболезнования Моди в связи с гибелью людей при столкновении поездов в Индии

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Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьеру Нарендре Моди в связи с массовой гибелью людей после несчастного случая на железной дороге в штате Орисса. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса», — говорится в телеграмме.

Авария на железнодорожных путях произошла вечером 2 июня. Столкнулись два пассажирских состава. Причиной аварии стал сход с рельсов одного из пассажирских поездов.

По данным агентства AFP, в результате аварии погибли 288 человек. Место аварии намерен посетить индийский премьер.