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Один человек погиб при стрельбе в историческом центре французского города

Один человек погиб при стрельбе в кафе в историческом центре Нантюа на востоке Франции
Фото: Guillaume Bonnefont / Global Look Press
Фото: Guillaume Bonnefont / Global Look Press

В историческом центре города Нантюа на востоке Франции произошла стрельба, один человек погиб, трое ранены, сообщает France Info.

По данным France Info, неизвестный, примерно 30 лет, около 10:30 (11:30 мск) открыл стрельбу в кафе Brasserie Du Centre, смертельно ранив 19-летнего мужчину. Один человек получил ранение в живот, его доставили в больницу Лиона на вертолете. Еще двоим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, сообщили спасатели.

Как пишет BFM, у одного из пострадавших произошел сердечный приступ.

Место происшествия оцепили. Местонахождение стрелка не установлено, его разыскивают. Власти департамента Эн, где находится город, предупредили о полицейской операции в центре Нантюа.

«Избегайте этого района. Не мешайте правоохранительным органам. Не распространяйте ложную информацию или слухи. <...> Соблюдайте инструкции правоохранительных органов», — говорится в официальном аккаунте властей в Twitter.

Теги
Франция стрельба погибшие
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