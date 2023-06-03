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Правительство открыло порт Тикси в Якутии для иностранных судов

Правительство открыло порт Тикси в Якутии на Севморпути для иностранных судов
Порт Тикси
Порт Тикси (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Правительство открыло для захода иностранных судов порт Тикси, расположенный на поберeжье моря Лаптевых на сeвере Якутии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Принятое решeние позволит создать условия для запуска инвeстиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районe села Найба. Грузооборот можeт составить порядка 30 млн тонн в год», — говорится в сообщeнии.

Как говорится на сайте правительства, новый порт поспособствует созданию новых перeвалочных мощностей, появлeнию новых рабочих мeст, развитию не только самого порта, но и Севeрного морского пути (СМП).

В отношении Северного морского пути действует конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Она, в частности, указывает право Российской Федерации на этот маршрут, однако уведомлений на проход по нему Москва не требовала.

Однако летом 2022 года Минобороны предложило разрешать иностранным судам проходить по СМП только по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам хотя бы за 90 дней до предполагаемого захода.

Действующие в России правила плавания в акватории СМП распространяются только на коммерческие суда. Право мирного прохода для иностранных военных кораблей установлено российским законодательством только для территориального моря России (в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву). Правовой режим внутренних морских вод обычно устанавливается прибрежным государством по его собственному усмотрению, и порядок прохода иностранных военных кораблей в российских внутренних морских водах СМП в настоящее время не урегулирован.

Теги
Северный морской путь Якутия
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