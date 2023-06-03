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Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до шести

Минздрав Нижегородской области: число погибших в ДТП выросло до шести
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Одна из пострадавших в результате ДТП рядом с городом Воротынец Нижегородской области скончалась в реанимации, таким образом число погибших при аварии выросло до шести, сообщил в своем телеграм-канале глава местного минздрава и замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов.

«К сожалению, в 8:55 в реанимации Воротынской ЦРБ скончалась еще одна пострадавшая в ДТП — женщина 1988 г.р. В настоящий момент по причине ДТП погибли шесть человек», — написал он, отметив, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в МВД, авария произошла в районе пяти утра на 554-м км дороги Москва — Уфа, в Воротынском районе Нижегородской области. Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «ГАЗон Next». Четыре человека, включая двух несовершеннолетних, погибли на месте. Пятым погибшим стал ребенок 2020 года рождения, который позже скончался в больнице, заявляли в областном минздраве.

В МВД подтвердили шесть погибших в результате ДТП. Кроме четырех скончавшихся на месте аварии были двое госпитализированных, позже они умерли в больнице, уточнили в ведомстве. «По предварительной информации, сегодня около 5:20 на 554-м километре автодороги Москва — Уфа в Воротынском районе водитель автомобиля «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Газон Некст». Изначально в результате ДТП погибли четверо: двое взрослых, двое несовершеннолетних. Женщина и ребенок были доставлены в медицинское учреждение, позднее они скончались. Обстоятельства выясняются», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

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