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Доцента СПбГУ уволили из университета из-за высказываний о спецоперации

Доцента Института истории СПбГУ уволили из университета из-за высказываний о спецоперации

Доцента Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Белоусова уволили из вуза. Соответствующий приказ подписал ректор Николай Кропачев, сообщила пресс-служба университета.

В документе указано, что после появления в СМИ и социальных сетях информации, что Белоусов распространял материалы, «дискредитирующие проведение Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции», а также материалы, «оскорбляющие память погибших при исполнении воинского долга», вуз провел служебную проверку.

Затем, 2 июня, в университете прошло заседание комиссии по этике. Ее члены пришли к выводу, что Белоусов «нарушал нравственные традиции университета и общепринятые этические нормы». Комиссия признала его действия «несовместимыми с высоким статусом универсанта и преподавателя».

Все работники университета, согласно его уставу, обязаны следовать нравственным и культурным традициям СПбГУ, общепринятым моральным и этическим нормам, бережно относиться к духовным ценностям. Это же было указано в трудовом договоре с преподавателем, отмечается в приказе.

В документе также подчеркивается, что университет может расторгнуть трудовой договор, если ответственный за воспитательную работу сотрудник совершит «аморальный поступок, несовместимый с продолжением данной работы».

«Факт совершения Белоусовым М. С. аморального поступка был установлен <...> Приказываю <...> уволить доцента Кафедры истории России с древнейших времен до ХХ века Института истории СПбГУ Белоусова Михаила Сергеевича 02.06.2023», — говорится в приказе.

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Ранее, 29 мая, пресс-служба СПбГУ сообщила, что вуз попросил правоохранительные органы провести проверку, после появления в СМИ и социальных сетях высказывания Белоусова. Незадолго до этого в интернете распространился скриншот сообщения из чата Telegram от имени Белоусова. В нем автор высказался против спецоперации и призвал использовать «свошную риторику в рамках постиронии».

Телеканал 78.ru сообщал, что заявления преподаватель сделал «на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту университета, ушедшему на службу добровольцем».

В Минобрнауки ситуацию с высказыванием доцента назвали «безобразной и нетерпимой со всех точек зрения». «Вместо того чтобы почтить память своего товарища, коллеги по университету, проявить нормальные человеческие чувства, мы видим абсолютно вульгарную попытку привлечь к себе внимание антироссийскими политическими заявлениями», — говорил замминистра Константин Могилевский.

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