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Байдену не понадобилась помощь врачей после падения на вручении дипломов
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байдену не понадобилась помощь врачей после падения
Президенту США Джо Байдену после падения накануне не потребовалась медицинская помощь, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«С ним все в порядке», — добавила она.
Байден упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов Академии Военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Глава государства вручил диплом очередному выпускнику, развернулся и споткнулся о стоявший у его ног ящик.
Спустя несколько часов президент ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Белый дом.