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Байдену не понадобилась помощь врачей после падения на вручении дипломов

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байдену не понадобилась помощь врачей после падения

Президенту США Джо Байдену после падения накануне не потребовалась медицинская помощь, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«С ним все в порядке», — добавила она.

Байдену не понадобилась помощь врачей после падения на вручении дипломов
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Байден упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов Академии Военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Глава государства вручил диплом очередному выпускнику, развернулся и споткнулся о стоявший у его ног ящик.

Спустя несколько часов президент ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Белый дом.

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Джо Байден Белый дом Падение
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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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