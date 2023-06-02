Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байдену не понадобилась помощь врачей после падения

Байдену не понадобилась помощь врачей после падения на вручении дипломов

Президенту США Джо Байдену после падения накануне не потребовалась медицинская помощь, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«С ним все в порядке», — добавила она.

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Байден упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов Академии Военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Глава государства вручил диплом очередному выпускнику, развернулся и споткнулся о стоявший у его ног ящик.

Спустя несколько часов президент ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Белый дом.