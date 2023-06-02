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Число погибших при столкновении поездов в Индии увеличилось до 70

Число погибших при столкновении пассажирского поезда с товарным в Индии выросло до 70
Фото: ANI / Reuters
Фото: ANI / Reuters

Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 70, более 350 человек пострадали, пишет Press Trust of India со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 200 пострадавших.

ЧП произошло в штате Одиша на востоке страны. По данным Hindustan Times, столкнулись пассажирский поезд Coromandel Express и товарный состав. Восемь вагонов сошли с рельсов. Газета пишет, что потом на месте столкновения с рельсов сошел еще один пассажирский поезд.

Reuters сообщает о столкновении двух пассажирских поездов: Coromandel Express и Howrah Superfast Express.

Теги
Индия столкновение поездов
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