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Число погибших при столкновении поездов в Индии увеличилось до 70
Число погибших при столкновении пассажирского поезда с товарным в Индии выросло до 70
Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 70, более 350 человек пострадали, пишет Press Trust of India со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 50 погибших и 200 пострадавших.
ЧП произошло в штате Одиша на востоке страны. По данным Hindustan Times, столкнулись пассажирский поезд Coromandel Express и товарный состав. Восемь вагонов сошли с рельсов. Газета пишет, что потом на месте столкновения с рельсов сошел еще один пассажирский поезд.
Reuters сообщает о столкновении двух пассажирских поездов: Coromandel Express и Howrah Superfast Express.