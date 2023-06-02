В Индии 50 человек погибли при столкновении двух поездов

В Индии 50 человек погибли при столкновении поездов

Пострадали почти 200 человек, 30 погибли. На место аварии направили 50 машин скорой помощи, пожарных и аварийно-спасательные поезда

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В индийском штате Одиша столкнулись пассажирский поезд Coromandel Express и товарный поезд, сошли с рельс восемь вагонов, 50 человек погибли, пишет Hindustan Times.

Авария произошла около 19:20 по местному времени (16:50 мск) возле станции Баханага Базар, когда поезд направлялся со станции Шалимар недалеко от Калькутты в Ченнаи. Туда направились несколько аварийно-спасательных поездов, 50 машин скорой помощи и несколько пожарных расчетов. В Медицинский колледж Баласора доставили 47 пострадавших, пишет агентство ANI. Всего пострадали 179 человек, уточняет India Today.

Спустя полтора часа после происшествия Hindustan Times сообщило, что в том же месте, где было столкновение, сошел с рельсов еще один пассажирский поезд.

«В этот час скорби мои мысли с семьями погибших. Пусть раненые поскорее выздоравливают. Поговорил с министром путей сообщения и оценил ситуацию. На месте аварии ведутся спасательные работы, пострадавшим оказывается вся возможная помощь», — написал индийский премьер Нарендра Моди.