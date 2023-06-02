В белгородском селе Муром из-за обстрела загорелся дом
Гладков: в селе Муром Шебекинского округа из-за прилета снаряда загорелся частный дом
В селе Муром Шебекинского округа снаряд попал в частный жилой дом, он загорелся, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Корочанском районе сработала система ПВО. Осколками снаряда повредило кровлю частного дома в селе Мелихово.
Ситуация с обстрелами в Белгородской области и в особенности Шебекинском округе обострилась несколько дней назад. За 1 июня по району было выпущено около 850 снарядов.