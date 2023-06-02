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В белгородском селе Муром из-за обстрела загорелся дом

Гладков: в селе Муром Шебекинского округа из-за прилета снаряда загорелся частный дом
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В селе Муром Шебекинского округа снаряд попал в частный жилой дом, он загорелся, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Корочанском районе сработала система ПВО. Осколками снаряда повредило кровлю частного дома в селе Мелихово.

Ситуация с обстрелами в Белгородской области и в особенности Шебекинском округе обострилась несколько дней назад. За 1 июня по району было выпущено около 850 снарядов.

В белгородском селе Муром из-за обстрела загорелся дом
В белгородском селе Муром из-за обстрела загорелся дом

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
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