В белгородском селе Муром из-за обстрела загорелся дом

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В селе Муром Шебекинского округа снаряд попал в частный жилой дом, он загорелся, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Корочанском районе сработала система ПВО. Осколками снаряда повредило кровлю частного дома в селе Мелихово.

Ситуация с обстрелами в Белгородской области и в особенности Шебекинском округе обострилась несколько дней назад. За 1 июня по району было выпущено около 850 снарядов.