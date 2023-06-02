Собянин открыл станцию «Площадь трех вокзалов» после реконструкции

В Москве после реконструкции открылся транспортно-пересадочный узел «Площадь трех вокзалов», объединяющий три вокзала, две станции метро, действующую одноименную станцию МЦД-2 и наземный городской транспорт. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Думаю, это самый сложный проект реконструкции железнодорожной инфраструктуры за всю историю Москвы. Мы завершили его на полтора года раньше срока. На месте платформы Каланчевская построен, по сути, новый московский городской вокзал. Готовы вторая платформа и западная часть пассажирского вестибюля», — рассказал глава города. Он отметил, что работы шли без остановки движения поездов по второму диаметру и автомобилей на Комсомольской площади.

Кроме того, завершена реконструкция участка железной дороги от «Площади трех вокзалов» до «Курской». Там обновлены старые пути и построено около 16,5 км новых, возведено три эстакады и реконструировано три автомобильных путепровода, а также установлены шумозащитные экраны вдоль путей.

Собянин выразил уверенность, что проделанные работы позволят уже в этом году запустить МЦД-4. Диаметр пройдет от Апрелевки на юго-западе Московской области до Балашихи на востоке и будет останавливаться в том числе на "Площади трех вокзалов".

Железнодорожная платформа находится у Комсомольской площади, где расположены три вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский. Там можно пересесть на две станции метро: «Комсомольскую» Кольцевой и Сокольнической линий.