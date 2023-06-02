Курский губернатор сообщил о пяти прилетах по селу
Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Троицкое
Село Троицкое в Кореневском районе Курской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Всего власти насчитали пять прилетов. Повреждены четыре дома и один автомобиль, но люди не пострадали.
С началом военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне Старовойт сообщил, что в селе Гоголевка Суджанского района беспилотник сбросил бомбу на подстанцию, из-за чего населенный пункт остался без света.