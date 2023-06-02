На Украине задержали бывшего десантника, завербованного КГБ Белоруссии

Фото: SBUkr / Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Ровенской области агента белорусского Комитета госбезопасности (КГБ), который «шпионил за северной границей Украины». Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

По данным спецслужбы, задержанный — бывший десантник, участник боевых действий в Афганистане. Он гражданин Белоруссии, но с видом на жительство на Украине.

После начала российской военной операции мужчина «был завербован сотрудником белорусского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины» — в частности, собирал данные об обороне северных границ страны и маршрутах перемещения военной техники, после чего собирался передать их Минску.

СБУ сообщала о задержании агентов КГБ Белоруссии и до начала боевых действий. Например, в марте 2021 года на Украине рассекретили агента, который, по информации службы, вел шпионскую деятельность и должен был наладить канал переправки оружия через границу.