Синоптики рассказали о появлении грозовых засветок в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Синоптики ожидают приближения одного из холодных фронтов, который подходит к Московскому региону с северо-запада. В Москве и области пройдут дожди с грозами. Об этом сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«После 15 часов разовьется мощная кучевая облачность. Грозовые засветки уже видны на западе Московской области. Мы рассчитываем, что после 16 часов и в Москве тоже возможны образования дождевых мощных облаков, возможна грозовая деятельность, порывы ветра могут достигать 12–17 м/с. Такой типичный летний процесс. Естественно, из этих облаков будут выпадать дожди», — уточнила Позднякова.

Как только начнутся дожди, температура воздуха будет понижаться, добавила синоптик. Сейчас, по словам Поздняковой, температура достигла отметки в 23 градуса и 24 градуса в центре города.

О неблагоприятных погодных условиях также предупредили в ГУ МЧС России по Москве. Как указывают в главном управлении со ссылкой на Росгидромет, в столице ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 15–20 м/с. Такая погода сохранится до 21:00 часа.