Песков назвал опыт, который России стоит перенять у Китая

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В планировании экономики нужно учитывать опыт любых стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова министра экономики Максима Решетникова о перенятых Россией китайских принципах.



По мнению Пескова, у Китая следует перенять «опыт страны, которая на протяжении не одного десятилетия демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире и которая является по многим показателям лидирующим государством в мире в экономике».

«Опыт долгосрочного планирования был и у страны, правопреемницей коей Россия является, у Советского Союза. Но, безусловно, этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту и к особенностям нашей страны, не может быть речи о слепом копировании», — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Решетников в беседе с «Ведомостями» назвал два основных принципа китайской экономики, которые в последние годы применяют российские власти. Первый — ориентация на более длительные сроки планирования, а второй — мониторинг спроса. Министр подчеркнул, что о заимствовании таких элементов из китайской системы речи не идет: у России есть собственные институты, практика и принципы, но Москва анализирует и принимает во внимание опыт коллег.