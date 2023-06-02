Минобороны: российские военные за сутки сбили 29 беспилотников в зоне военной операции

Минобороны заявило о 29 сбитых в зоне военной операции беспилотниках

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили 29 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в Херсонской области. За сутки перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

Всего с начала военной операции уничтожены 4436 беспилотников, 431 самолет, 424 зенитных ракетных комплекса, а также 1108 боевых машин реактивных систем залпового огня, говорится в сообщении Минобороны.

В сводке за предыдущие сутки ведомство отчитывалось о сбитом украинском Су-25, перехвате 16 снарядов систем HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и уничтожении 17 дронов.