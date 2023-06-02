Как выглядят изъятые полицией фаршированные наркотиками караси. Видео

В Тюмени полиция обнаружила у женщины фаршированных наркотиками карасей

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В Тюменской области на федеральной трассе полиция остановила машину с 70-летней женщиной. У нее в багажнике нашли карасей, внутри которых нашли свертки со спайсами.

В общей сложности в карасях было нафаршировано 800 г спайсов в 41 свертке.

«По словам жительницы областного центра 1953 года рождения, запрещенные вещества она приобрела в Екатеринбурге и везла на малую родину для дальнейшего распространения», — следует из сообщения полиции.

Силовики возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Женщину поместили под домашний арест.