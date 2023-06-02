Умер актер из сериала «Интерны» Валерий Громовиков, ему было 77 лет

Валерий Громовиков (Фото: Sony Pictures Television)

Актер из сериала «Интерны» Валерий Громовиков умер в возрасте 77 лет, сообщает телеграм-канал хабаровского ТЮЗа.

«30 мая 2023 года ушел из жизни артист Валерий Громовиков, который более 20 лет служил в хабаровском ТЮЗе и до конца жизни сохранил связь с театром и глубокую дружбу с нашими артистами», — говорится в сообщении.

Громовиков родился 6 марта 1946 года. В 1972-м окончил Хабаровский государственный институт культуры, а в 1979 году — ассистентуру-стажировку Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

С 1981 по 2003 год работал актером в Хабаровском краевом театре юного зрителя. В 2001-м стал заслуженным артистом России.

Среди ролей на сцене: Сенека («Театр времен Нерона и Сенеки»), Епиходов («Вишневый сад»), Винни-Пух («Винни-Пух и все, все, все»). Также снимался в сериалах «Интерны» (сыграл роль букмекера), «Кухня», (играл роль адвоката) и «Глухарь» (исполнил роль пострадавшего Сафонова).