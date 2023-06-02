Вице-спикер Госдумы рассказал о написанном по просьбе сына законе

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Необходимо отменить домашние задания в школах, заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит «домашку». Вчера вместе с нашим комитетом по образованию провел открытый диалог с московскими родителями, который подтвердил: вопрос более чем серьезный», — сообщил Даванков.

Вице-спикер добавил, что домашние задания — это «круговорот бессмыслицы». По его словам, преподаватели тратят все время на контроль за тем, чтобы ученики не списывали с сайтов готовых «домашек», вместо того, чтобы обратить больше внимания «на подготовку новых интересных уроков».

Даванков отметил, что обсудит отмену домашних заданий «в текущем виде» с Министерством просвещения. «Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем», — заключил он.

В 2018 году отменить домашние задания для школьников предлагал депутат Борис Чернышов. «Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», — говорил он. Депутат тогда отмечал, что детям лучше тратить это время на прогулки на свежем воздухе.