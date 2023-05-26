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Общество ,  
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«Новые люди» предложили разрешить вольнослушателям посещать лекции вузов

«Новые люди» просят Мишустина разрешить всем желающим свободно посещать лекции в вузах
Фото: Алексей Насыров / ТАСС
Фото: Алексей Насыров / ТАСС

Партия «Новые люди» попросит премьер-министра России Михаила Мишустина закрепить в законе понятие «вольнослушатель» и позволить всем желающим посещать лекции университетов в свободном формате. Обращение к Мишустину от руководителя фракции «Новых людей» в Госдуме Алексея Нечаева есть в распоряжении РБК.

В нем указано, что 73% россиян хотели бы пройти дополнительное обучение, а среди тех, кто проходит курсы на онлайн-платформах, 60% выбрали бы обучение в очном формате. «Мы убеждены, что решение задачи построения системы непрерывного образования и повышения качества высшего образования возможно через открытие университетов для всех желающих, а не только студентов и научных сотрудников», — говорится в тексте.

По словам Нечаева, что такая практика уже есть в некоторых высших учебных заведениях, например СПбГУ, МГУ и ВШЭ. Она «позволяет университетам привлекать дополнительное финансирование, а слушателям — удовлетворять потребности в новых знаниях». Тем не менее, отмечает руководитель фракции, «такие подходы не носят системный характер, требуют заключения различных договоров и документов, а также не охватывают весь спектр направлений образования».

Глава фракции добавил, что практика свободного посещения лекций распространена в мире — к примеру, в Бельгии, где разрешено посещение лекций при оплате за модули, а полученные средства направляются на увеличение заработных плат лекторов и улучшение качества образования в учебном заведении», — отметил он.

Нечаев призвал Мишустина разрешить вольнослушателям посещать лекции по наиболее востребованным направлениям, таким как «Информационные системы и технологии», «Экономика», а также «Менеджмент». «Убеждены, что проведение такого эксперимента начиная с 2023/2024 учебного года станет новым шагом в развитии образования и даст доступ людям всех возрастов к качественному обучению», — говорится в обращении.

В комментарии РБК депутат отметил, что для взрослого работающего человека, особенно с детьми, отучиться в университете — это «просто неподъемная история», но получить знания по отдельным предметам или послушать тех или иных лекторов им было бы интересно. «Для развития экономики страны тоже нужно больше образованных людей. Повышаешь квалификацию — становишься более ценным специалистом — растешь в должности и в зарплате», — указал Нечаев. Он выразил уверенность, что эксперимент позволит людям лучше адаптироваться «к меняющемуся рынку труда».

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Михаил Мишустин Новые люди партия правительство вузы Алексей Нечаев
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года

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Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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