Собянин заявил о двукратном росте производства станков для промышленности

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В столице за первый квартал 2023 года в 2,2 раза выросло производство станков для металлообработки относительно аналогичного периода 2022 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, такие станки позволяют создавать изделия разной формы и размеров. Они необходимы для автомобильных, строительных, аэрокосмических и электронных предприятий.

«При этом с 2022 года в городе изготавливаются компактные фрезерные станки — высокотехнологичная разработка одной из московских компаний, — подчеркнул Собянин. — Эти установки занимают меньше места, на их обслуживание не нужно тратить много времени, а выполняют они большинство типовых операций по металлообработке».

Градоначальник также уточнил, что во время производства компактных станков задействуют российские материалы и компоненты. Градоначальник подчеркнул, что их там более 70%. При этом, отметил мэр, они стоят на 30–50% дешевле, чем иностранные аналоги.

Сергей Собянин добавил, что сегодня столичная промышленность может выпускать несколько десятков таких установок ежегодно, что позволяет предприятиям критически важных сфер развиваться еще быстрее.

Ранее мэр столицы сообщил, что 46 столичных производственных предприятий Москвы получат гранты в размере 150 млн руб. на покупку и лизинг оборудования.

«Среди них — производители оборудования в сферах электроэнергетики, металлообработки, транспортной и городской инфраструктуры и других отраслях», — подчеркнул глава города.