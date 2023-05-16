Собянин анонсировал гранты для производственных предприятий Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Первые 46 столичных компаний в этом году получат гранты в размере 150 млн руб. на покупку и лизинг оборудования. Выделенные средства предприятия могут также потратить на развитие своих проектов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Среди них — производители оборудования в сферах электроэнергетики, металлообработки, транспортной и городской инфраструктуры и других отраслях», — подчеркнул столичный градоначальник.

Собянин уточнил, что поддержку от города получат в том числе следующие предприятия:

«ИТ Компания Д-Системс», которая автоматизирует работу электрических сетей в городах и на транспорте, на производственных и промышленных объектах;

«АВЕА Технолоджи» — производитель приспособлений для установки и закрепления деталей внутри металлообрабатывающих станков;

«Компрессортех» — изготовитель компонентов для компрессорной техники, применяемой на производствах нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности.

Подать заявку на получение грантов можно до 19 мая на портале Московского инвестиционного кластера. Мэр добавил, что в рамках программы поддержки столичные предприниматели могут компенсировать затраты не только на покупку или лизинг оборудования, но и на выплату процентов по кредитам. В общей сложности можно будет возместить 50% расходов на отечественное оборудование и 35% стоимости импортного на сумму до 30 млн руб.

Собянин также напомнил, что в прошлом году денежные средства получили 447 предприятий столицы на общую сумму 1,4 млрд руб.