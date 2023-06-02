Экс-депутат получил 16 лет за организацию убийства журналиста

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Красноярский краевой суд приговорил экс-депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Суд также приговорил исполнителя убийства Виктора Шестакова на 14 лет колонии строгого режима, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Ранее Хашиева и Шестакова признали виновными присяжные.

В 2017 году, по версии следствия, Иса Хашиев решил организовать убийство главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова из-за конфликта, связанного с их противостоянием на выборах главы района в 2016 году. Хашиев привлек Николая Горюнова к организации убийства. Позже Горюнов привлек к исполнению преступления Шестакова. Он застрелил Попкова, когда тот находился в своей бане.

В 2020 году Шестаков совместно с Горюновым в лесополосе Минусинского района также застрелил местного жителя из переделанного под боевое оружие карабина, сообщал СК. Присяжные посчитали, что по первому убийству, которое совершил Шестаков, возможно применить снисхождение, а по второму — нет.

Горюнова приговорили к 17 годам строгого режима летом прошлого года. Помимо участия в убийстве (ст. 105 УК) Горюнова обвиняли в вовлечении несовершеннолетнего в преступление (ст. 150 УК), в хищении оружия и боеприпасов (ст. 226 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК). Как отмечает СК, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.