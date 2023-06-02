Высокоскоростные поезда в Китае оказались переполнены фекалиями

Рост высокоскоростных железных дорог в Китае привел в резкому увеличению объема отходов жизнедеятельности человека в туалетах поездов, что угрожает крахом системе очистных сооружений железнодорожной сети. К такому выводу пришли специалисты из China State Railway Group, исследование которых заказало правительство, пишет South China Morning Post.

После заполнения туалетов в поездах отходы из них откачиваются для последующей очистки на объектах, которые обычно расположены на железнодороных станциях. Согласно выводу специалистов, разработчики этих объектов недооценили растущий пассажиропоток. South China Morning Post, ссылаясь на исследования, пишет, что в среднем один человек производит около 128 граммов фекалий и одного литра мочи в день.

Специалисты обнаружили, что уровень отходов жизнедеятельности человека на станциях в сотни или даже тысячи раз выше, чем в других местах городской канализационной системы. Ситуация особенно усугублялась во время государственных праздников.

Исследователи отметили, что сточные воды из туалетов в поездах имеют гораздо более высокое содержание взвешенных твердых и органических веществ, азота и фосфора, чем общие бытовые сточные воды. Существующие очистные сооружения больше не соответствуют ситуации, поэтому нужно срочно создать новые, считают специалисты.

Первая высокоскоростная железная дорога появилась в Китае в 2008 году: линия в 100 км соединила Пекин и северный портовый город Тяньцзинь, максимальная скорость движения там составила 350 км/ч. Менее чем за 15 лет протяженность высокоскоростной железнодорожной сети страны выросла до 42 тыс. км.

Со временем поезда стали самым популярным видом транспорта для междугородних поездок. Например, по официальным данным, линия длиной 1,3 тыс. км между Шанхаем и Пекином перевозит более 200 млн пассажиров в год.