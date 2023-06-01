Суд в Петербурге разрешил собакам-поводырям ездить в метро без намордника

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Санкт-Петербургский городской суд признал право незрячих людей провозить собаку-поводыря в метро без намордника. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Как уточняет «Фонтанка», иск к метрополитену и петербургскому правительству подал исполнительный директор центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Валерий Крумкач. «Перед тем как попасть в метрополитен, я должен пройти через турникет. К турникету подхожу, и меня обычно останавливают и говорят: пока вы не наденете намордник, мы вас дальше не пустим. На этом все и заканчивается. Я начинаю объяснять — меня никто не слышит», — пояснил он. Суд согласился с доводами истца, что намордник мешает собаке-поводырю выполнять некоторые действия, например, поднять упавшую трость хозяина.

Крумкач также просил власти разработать новые требования к проводу таких собак, но это требование судья не удовлетворила.

В суд Крумкач пришел с собственной собакой-проводником — лабрадором по кличке Урс.