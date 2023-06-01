Суд в Петербурге разрешил собакам-поводырям ездить в метро без намордника

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 16:41
Байден упал на выпускной церемонии в академии ВВС США. Видео Политика, 22:43
США перестанут уведомлять Россию о вооружениях в рамках ДСНВ Политика, 22:30
Моравецкий не исключил выгоду для Польши от восстановления Украины Политика, 22:09
Роналду заявил, что останется играть в Саудовской Аравии Спорт, 22:01
Путин посетил детский реабилитационный центр в Подольске Политика, 21:59
Суд в Петербурге разрешил собакам-поводырям ездить в метро без намордника Общество, 21:41
Бензема отреагировал на сообщения об уходе из «Реала» Спорт, 21:31
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Беспилотник сбросил бомбу на электроподстанцию в курском селе Политика, 21:25
В Германии провели обыск по украинскому следу в подрыве Nord Stream Политика, 21:23
Матвиенко удивилась отсутствию автоматической коробки у Lada Vesta Авто, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2022 года Спорт, 20:46
Премьер Польши заявил, что украинское наступление уже началось Политика, 20:44
Удары по атаковавшим Шебекино украинским военным. Видео Политика, 20:37
Общество ,  
0 

Суд в Петербурге разрешил собакам-поводырям ездить в метро без намордника

Суд в Санкт-Петербурге разрешил пускать собак-поводырей в метро без намордника
Фото: SPbGS / Telegram
Фото: SPbGS / Telegram

Санкт-Петербургский городской суд признал право незрячих людей провозить собаку-поводыря в метро без намордника. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Как уточняет «Фонтанка», иск к метрополитену и петербургскому правительству подал исполнительный директор центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Валерий Крумкач. «Перед тем как попасть в метрополитен, я должен пройти через турникет. К турникету подхожу, и меня обычно останавливают и говорят: пока вы не наденете намордник, мы вас дальше не пустим. На этом все и заканчивается. Я начинаю объяснять — меня никто не слышит», — пояснил он. Суд согласился с доводами истца, что намордник мешает собаке-поводырю выполнять некоторые действия, например, поднять упавшую трость хозяина.

Крумкач также просил власти разработать новые требования к проводу таких собак, но это требование судья не удовлетворила.

В суд Крумкач пришел с собственной собакой-проводником — лабрадором по кличке Урс.

Теги
Санкт-Петербург суд собака-поводырь
Материалы по теме
Собака напала на десятилетнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом
Общество
Дума приняла в 1-м чтении проект о праве регионов усыплять бродячих собак
Общество
СПЧ предложил создать систему учета собак в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter