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Мэр сообщил, что беспилотник в Белгороде взорвался недалеко от земли

Мэр Белгорода Демидов: беспилотник на улице Щорса взорвался недалеко от земли

Взрыв в Белгороде произошел в районе автозаправки «Роснефти» — предположительно, беспилотник взорвался недалеко от земли. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Мэр сообщил, что беспилотник в Белгороде взорвался недалеко от земли
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ЧП произошло на улице Щорса. Пострадали два человека, одного из них доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Был поврежден один автомобиль.

«Работают взрывотехники. Все специалисты на месте: МЧС, МВД, администрация. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено», — написал Демидов в Telegram.

Теги
Белгород взрыв Белгородская область беспилотники
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