Мэр Белгорода Демидов: беспилотник на улице Щорса взорвался недалеко от земли

Мэр сообщил, что беспилотник в Белгороде взорвался недалеко от земли

Взрыв в Белгороде произошел в районе автозаправки «Роснефти» — предположительно, беспилотник взорвался недалеко от земли. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Video

ЧП произошло на улице Щорса. Пострадали два человека, одного из них доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Был поврежден один автомобиль.

«Работают взрывотехники. Все специалисты на месте: МЧС, МВД, администрация. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено», — написал Демидов в Telegram.